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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; cumartesi günü 66 kent için yapılan "sarı" ve "turuncu" alarm, yarın için 72'ye yükseldi. Tam fırtına uyarısının verildiği İstanbul için "turuncu", Başkent ve İzmir içinse "sarı" alarm verildi. İşte pazar gününe dikkat çeken hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:01
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
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        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağı öğrenildi.

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        MARMARA VE EGE'DE FIRTINA

        Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının ise İstanbul'da saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Meteoroloji, 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

        İÇ KESİMLERDE KAR UYARISI

        Kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgar ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların, kuvvetli güneyli fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/saat) ile birlikte pazar gününün ilk saatlerden itibaren Ordu’nun güneydoğusu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

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        Yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, 1700 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı açıklandı.

        DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VE KAR

        Doğu Anadolu’da görülecek sağanak yağışların, kuvvetli güneyli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte gece saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl), pazar günü öğle saatlerinden sonra Erzurum’un güney ve batısı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-75 kg/m2), Erzincan, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

        TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

        Sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına! Haberi Görüntüle
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        #hava durumu
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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