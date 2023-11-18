Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağı öğrenildi.

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Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının ise İstanbul'da saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Meteoroloji, 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

Kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgar ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların, kuvvetli güneyli fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/saat) ile birlikte pazar gününün ilk saatlerden itibaren Ordu’nun güneydoğusu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

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Yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, 1700 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı açıklandı.