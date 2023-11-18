AFAD’dan 72 il için meteorolojik uyarı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayımladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 18.11.2023 - 21:26 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:26 facebook

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