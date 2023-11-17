Çalımbay'dan al haberi! Beşiktaş'ta adaylardan takıma yakın takip

Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i evinde yenerek milli araya moralli giren Beşiktaş'ta ana gündem 3 Aralık'ta yapılacak seçim...

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlığa adaylığını açıklarken seçim çalışmalarına da hız verdiler.

Her gün kongre üyeleriyle bir araya gelen iki isim bunun yanı sıra takımın durumunu da yakından takip ediyorlar. Rıza Çalımbay'ın Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelmesini iki taraf da doğru bir hamle olarak gördüklerini açıklarken tecrübeli hocayla da temas halindeler. Hem Arat hem de Adalı'nın Rıza hocadan takımla ilgili bilgi aldıkları öğrenilirken seçimin ardından transfer çalışmaları için harekete geçilecek.