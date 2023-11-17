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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Çalımbay'dan al haberi! Beşiktaş'ta adaylardan takıma yakın takip - Beşiktaş Haberleri

        Çalımbay'dan al haberi! Beşiktaş'ta adaylardan takıma yakın takip

        Beşiktaş'ta iki başkan adayı Hasan Arat ve Serdal Adalı, seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımın durumu ile alakalı teknik direktör Rıza Çalımbay ile temas halinde

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 17.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:58
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        Çalımbay'dan al haberi!
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        Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i evinde yenerek milli araya moralli giren Beşiktaş'ta ana gündem 3 Aralık'ta yapılacak seçim...

        Siyah-beyazlılarda Hasan Arat ve Serdal Adalı başkanlığa adaylığını açıklarken seçim çalışmalarına da hız verdiler.

        Her gün kongre üyeleriyle bir araya gelen iki isim bunun yanı sıra takımın durumunu da yakından takip ediyorlar. Rıza Çalımbay'ın Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelmesini iki taraf da doğru bir hamle olarak gördüklerini açıklarken tecrübeli hocayla da temas halindeler. Hem Arat hem de Adalı'nın Rıza hocadan takımla ilgili bilgi aldıkları öğrenilirken seçimin ardından transfer çalışmaları için harekete geçilecek.

        ÇALIMBAY'IN HEDEFİ TAKIM RUHU

        Beşiktaş dün hazırlıklarına başlarken bugün de çift idman yapacak. Takımda eksikleri ekibiyle birlikte analiz eden Çalımbay'ın ilk hedefi, kaybolan takım ruhunu geri getirmek. Başakşehir maçında takımın gösterdiği reaksiyondan memnun olan Çalımbay, milli ara dönüşünde bambaşka bir Beşiktaş izletmeyi hedefliyor.

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