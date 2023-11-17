'Atatürk'ün hasılatı 100 milyon TL'yi geçti
'Atatürk 1881 - 1919'un Türkiye ve Almanya'daki hasılatı 100 milyon lirayı geçti. Serinin ilk filminde, Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu edildiği filmde başrolleri şu oyuncular paylaştı
Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçilmesi sonrasında ‘Atatürk 1881 - 1919’un 132 dakikalık birinci bölümü, sinema salonlarında gösterime girdi.
Peki filmin Türkiye ve Almanya’daki gişe performansı hangi düzeyde seyrediyor?
Atatürk’ün 1881 - 1919 yıllarını kapsayan ‘Atatürk 1881 - 1919’, Türkiye’de 3 Kasım, Almanya’da ise 9 Kasım’da gösterime girdi.
Film, Türkiye’de 269.113 kişi, 32.587.375 TL’lik hasılatla açılırken 10 günde izleyici sayısı; 750.120’ye, hasılatı ise 85.344.453 TL’ye ulaştı.
‘Atatürk 1881 - 1919’, Almanya’da ise 596.730 dolarla (17.118.698 TL) ile açılış yaptı. Almanya’da filmi bir hafta içinde yaklaşık 60 bin kişi izledi.
Filmin iki ülkedeki toplam hasılatı; 102.463.151 TL olarak gerçekleşti.
Saner Ayar’ın yapımcısı, Necati Şahin’in senaristi olduğu ‘Atatürk 1881 - 1919’u Mehmet Ada Öztekin yönetti.
‘Atatürk 1881 - 1919’, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor.
Filmde başrolleri şu oyuncular paylaştı.
• Aras Bulut İynemli… Mustafa Kemal Atatürk
• Songül Öden… Zübeyde Hanım
• Mehmet Günsür… Ali Rıza Efendi
• Sarp Akkaya… Enver Paşa
• Esra Bilgiç… Madam Corinne
• Darko Perić… Stiliyan Kovaçev
• Oğulcan Arman Uslu… İsmet İnönü
• Alican Barlas… Kâzım Karabekir
• Berk Cankat… Ali Fuat Cebesoy
• Meriç Özkaya… Talat Paşa
• Cahit Gök… Cemal Paşa
• Sahra Şaş… Makbule Atadan
• Bertan Asllani... Ali Fethi Okyar
• Beran Kotan… Ömer Naci
• Doğaç Yıldız… Rauf Orbay
• Şehsuvar Aktaş… VI. Mehmed