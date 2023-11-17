'Atatürk'ün hasılatı 100 milyon TL'yi geçti

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‘Atatürk 1881 - 1919’, Almanya’da ise 596.730 dolarla (17.118.698 TL) ile açılış yaptı. Almanya’da filmi bir hafta içinde yaklaşık 60 bin kişi izledi.

Filmin iki ülkedeki toplam hasılatı; 102.463.151 TL olarak gerçekleşti.