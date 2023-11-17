Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin ‘Atatürk’ün hasılatı 100 milyon TL’yi geçti

        'Atatürk'ün hasılatı 100 milyon TL'yi geçti

        'Atatürk 1881 - 1919'un Türkiye ve Almanya'daki hasılatı 100 milyon lirayı geçti. Serinin ilk filminde, Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu edildiği filmde başrolleri şu oyuncular paylaştı

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 17.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçilmesi sonrasında ‘Atatürk 1881 - 1919’un 132 dakikalık birinci bölümü, sinema salonlarında gösterime girdi.
        Peki filmin Türkiye ve Almanya’daki gişe performansı hangi düzeyde seyrediyor?

        2

        Atatürk’ün 1881 - 1919 yıllarını kapsayan ‘Atatürk 1881 - 1919’, Türkiye’de 3 Kasım, Almanya’da ise 9 Kasım’da gösterime girdi.

        Film, Türkiye’de 269.113 kişi, 32.587.375 TL’lik hasılatla açılırken 10 günde izleyici sayısı; 750.120’ye, hasılatı ise 85.344.453 TL’ye ulaştı.

        3

        ‘Atatürk 1881 - 1919’, Almanya’da ise 596.730 dolarla (17.118.698 TL) ile açılış yaptı. Almanya’da filmi bir hafta içinde yaklaşık 60 bin kişi izledi.
        Filmin iki ülkedeki toplam hasılatı; 102.463.151 TL olarak gerçekleşti.

        4

        Saner Ayar’ın yapımcısı, Necati Şahin’in senaristi olduğu ‘Atatürk 1881 - 1919’u Mehmet Ada Öztekin yönetti.
        ‘Atatürk 1881 - 1919’, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor.
        Filmde başrolleri şu oyuncular paylaştı.

        5

        • Aras Bulut İynemli… Mustafa Kemal Atatürk
        • Songül Öden… Zübeyde Hanım
        • Mehmet Günsür… Ali Rıza Efendi
        • Sarp Akkaya… Enver Paşa
        • Esra Bilgiç… Madam Corinne
        • Darko Perić… Stiliyan Kovaçev
        • Oğulcan Arman Uslu… İsmet İnönü
        • Alican Barlas… Kâzım Karabekir
        • Berk Cankat… Ali Fuat Cebesoy
        • Meriç Özkaya… Talat Paşa
        • Cahit Gök… Cemal Paşa
        • Sahra Şaş… Makbule Atadan
        • Bertan Asllani... Ali Fethi Okyar
        • Beran Kotan… Ömer Naci
        • Doğaç Yıldız… Rauf Orbay
        • Şehsuvar Aktaş… VI. Mehmed

        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        #Atatürk
        #Atatürk 1881 - 1919
        #Atatürk hasılatı
        #aras bulut iynemli
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        İzmir'de kanlı düğün! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
        İzmir'de kanlı düğün! 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar