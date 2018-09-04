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Nike'ı yaktı!

Nike yeni reklam yüzü olarak diz çökme protestosunu başlatan NFL oyuncusu Colin Kaepernick'i seçti. Muhafazakârlar ve Trump'ın destekçileri ayakkabı ve çorap yakarak Nike'ı boykot etmeye başladı. Şirketin hisseleri yüzde 2.6 düştü piyasa değeri 3.7 milyar dolar azaldı

04.09.2018 - 19:13 | Güncelleme:

Dünyanın en büyük spor markalarından ABD'li Nike, 30. yılına giren ‘Just Do it!' (Sadece yap!) kampanyasının yeni reklam yüzü olarak ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından San Francisco 49ers'ın eski oyucusu Colin Kaepernick'i seçti.

Kaepernick, 2016 yılında siyahlara yönelik polis şiddetine karşı düzenlenen, ulusal marş okunurken diz çökme protestosunu başlatan isimdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaepernick'i sivil itaatsizle suçlamış ve başka bir ülkeye gitmesini önermişti. Sözleşmesini feshedilen futbolcu 32 takımın yer aldığı NFL'de oynamıyor.

Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü olduğunu Twitter'da yazdığı "Bir şeylere inanın. Bu, o şey uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse bile" mesajıyla duyurdu.

Perşembe günü ilk maçın yapılacağı NFL'nin yeni sezonu öncesinde yapılan bu anlaşma ABD'yi ikiye böldü.
Muhafazakar ABD'liler ve Trump'ın destekçileri tarafından Nike'a karşı boykot kampanyaları başlatıldı.Twitter'da #BoycottNike (Nike'ı boykot et) ve #JustBurnIt (Sadece yak) hashtagları açıldı. #NikeBoycott hashtag'ine 30 binin üzerinde tweet yazıldı.

 

ABD'liler protesto için bizim de aşina olduğumuz yöntemleri kullandı. Nike markalı ayakkabı ve çorapları yakarak, yırtarak şirketi protesto etti.

Öte yandan  şirketin hisseleri borsanın açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 2,6 değer yitirdi. Bu da piyasa değerinden yaklaşık 3,7 milyar doların silinmesine yol açtı. Nike, Trump'ı  n başkanlık görevini devralmasından bir aç hafta sonra da eşitlik mesajı verdiği, sporcudan müzisyene birçok popüler yıldızı bir araya getirdiği siyah beyaz reklam filmiyle dikkat çekmişti.

Trump'ın eleştirilerine hedef olsa ve hem muhafazakarlar hem de liberaller tarafından boykot çağrıları yapılsa da NFL hala milyar dolarlar çekiyor. Dünyanın en zengin spor ligi olan NFL, geçtiğimiz sezon takımlara 8.1 milyar dolar dağıttı, ligin toplam gelirinin ise 14 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

PİZZA ZİNCİRİNİN CEO'SUNU KOLTUKTAN ETMİŞTİ

Diz çökme protestosu geçtiğimiz yıl Papa John's'un kurucusu ve CEO'su John Schnatter'in görevini bırakmasına neden olmuştu. Trump'ın seçim kampanyasına bin dolar bağış yapan Schnatter, diz çökme protestolarının nedeninin ligdeki zayıf yönetim olduğunu ve ligin izlenme oranlarını düşürdüğünü savunmuştu. Schnatter'ın bu açıklamalarının ardından NFL maçları sırasında çok yoğun reklam veren Papa John's'un satışları düşmüş, şirket de çaresi CEO'yu değiştirmekte bulmuştu.

 

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