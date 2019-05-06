Nikotin bandı, sigara tiryakilerinin sıklıkla sigarayı bırakmaya çalışırken başvurduğu yöntemlerin arasında yer alıyor. Bugün başlayan Ramazan ayı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na orucu bozan ve bozmayan durumlarla ilgili sorular yöneltiliyor. Nikotin bandı orucu bozar mı? sorusu da o soruların arasında yer alıyor. İşte Diyanet'in nikotin bandı fetvası...

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde nikotin bandı ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367)"