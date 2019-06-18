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Nil Burak: Ben sokakta yürürken trafik dururdu

Ünlü şarkıcı Nil Burak konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu

Nil Burak

İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından satırbaşları:

60 yaşına kadar gelmişsin öyle 60 yaşından sonra yanakları ve dudakları şişirmenin ne anlamı var? Benim yüzümde de estetik var tabi ama her kadında olduğu kadar. 

"NÜKHET DURU BENİM KOSTÜMÜMÜ YIRTTI"

Nükhet Duru benim elbisemi yırttı. Onun yerine beni aldılar. Ertesi gün bir geldim elbiselerim jiletle falan yırtılmıştı. Yıllar sonra  Duru katıldığı bir programda bu olay sorulunca;"Evet çok güzeldi kıskandım yırttım" dedi.

"BEN SOKAKTA YÜRÜRKEN TRAFİK DURURDU"

Aleyna Tilki'nin yaşındayken bizde sokakta yürürken trafik duruyordu valla.

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