Gitarı açık artırmaya çıkıyor 0:00 / 0:00

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Rock müziğin efsanevi isimlerinden Kurt Cobain'e ait olan gitar açık artırmaya çıkıyor. 1994 yılında hayatını kaybeden Cobain'in 'Smell Like Teen Spirit' klibinde yer alan ikonik mavi gitarın 800 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

1969 model gitarın tarihteki en ünlü enstrümanlardan biri olduğu düşünülüyor.

"EN SEVDİĞİ GİTARLARDAN BİRİYDİ"

Julien's Auctions müzayede evinin müdürü Martin Nolan, "Bu enstrüman, açık artırmaya çıkan en ikonik gitarlardan biri." derken aynı zamanda da Cobain'in en sevdiği enstrümanlarından biri olduğunu vurguladı.

Orijinal kutusunda satılacak olan gitar, Cobain'in ailesinde bulunuyordu.

"BİR NESLİN SÖZCÜSÜ"

Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte 'Nirvana'yı kurmuştu. Grup, Bleach isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkarmıştı. Nirvana, ikinci albümü 'Nevermind'ı 1991’de yayınlandı ve 'Smells Like Teen Spirit' ile çığır açan bir başarı yakalamıştı. Grup, X kuşağının "bayrağı önde götüren grubu" olarak etiketlenmişti ve Cobain, "bir neslin sözcüsü" olarak nitelendirilmişti.

Kurt Cobain, hayatının son yıllarında parlayan yıldızının yanı sıra zararlı madde bağımlılığı ile mücadele etmişti. Cobain, 18 Kasım 1993'te MTV Unplugged serisi kapsamında gerçekleştirdiği akustik konserden beş ay sonra yaşamına son vermişti.