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Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım başladı. Bilindiği üzere TÜİK tarafından bir ayın enflasyon oranları o ayın bitip bir sonraki ayın başlamasının ardından yeni ayda açıklanıyor. Nisan ayı enflasyon oranları da Mayıs ayından açıklanacak. Mayıs ayının başlamasıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler "Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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  • Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Nisan ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    Nisan ayı enflasyon oranları Mayıs ayının başlamasıyla birlikte ekonomi çevreleri tarafından merak edilmeye başlandı. Öte yandan memur ve emekliler ise Temmuz ayı başında yapılacak 6 aylık enflasyon artış oranının ilk 4 ayını bu verilerle hesaplıyor. Bu nedenle emekli ve memurdan iş insanlarına kadar geniş bir yelpazede Nisan ayı enflasyon oranları merak edilip araştırılıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih ve güncel Nisan ayı beklenti anketi sonuçları...

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  • Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Nisan ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Nisan ayı enflasyon verilerinin 3 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
  • Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Nisan ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

     
  • Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Nisan ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

     
  • Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Nisan ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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