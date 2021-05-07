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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,30 ve Amerikan doları %1,85 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %2,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,44 ve BIST 100 endeksi %10,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %4,98 ve Amerikan doları %4,51 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,42, DİBS %3,99 ve BIST 100 endeksi %8,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %9,30 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %0,75 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,78 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,72 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %3,05, külçe altın %8,03, Amerikan doları %11,82, mevduat faizi (brüt) %18,81 ve DİBS %24,66 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %11,87, külçe altın %6,13 ve Amerikan doları %1,75 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %6,32 ve DİBS %13,06 oranlarında kaybettirmiştir.