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Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum bugün kapalı olacak. Peki, noterler bugün kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...