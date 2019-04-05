Noterlerin görevleri nelerdir?

Noterlikler, hukukçu tüzel kimliği ile birlikte, bağımsız olarak onaylama, denetleme ve belgelendirme yapan kurumlardır. Noterlikler ve noterler, Türkiye Noterler Birliği'ne bağlı olarak çalışmaktadırlar.

NOTERLİK NEDİR? NOTERLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Hukukçu tüzel kimliği ile birlikte, bağımsız olarak onaylama, denetleme ve belgelendirme yapan kurumlar olan noterlikler; evrak, devir/teslim veya velayet gibi çeşitli işlemlerimiz için gittiğimiz ve resmi onay aldığımız yerlerdir. Noter ise, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noterliklerden sorumlu olan noterler ise 1512 numaralı kanuna istinaden 1972 yılında kurulan Türkiye Noterler Birliğine bağlıdır ve Noterler arasında rekabet söz konusu değildir. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1.192'ye Noter Odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Dört yıllık bir dönem için görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi bulunur.

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Türkiye Noterler Birliğine, 0312 218 80 00 numaralı telefon ve 0312 218 80 41 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

NOTER MESAİ SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.