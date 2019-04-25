Nurten Öztürk Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Petrol fiyatları İran gerginliği ile yükselişte..Sizin yorumlarınızı alalım yükseliş devam eder mi?

Öztürk: Jeopolitik riskler son derece önemli, akaryakıt sektörü olarak bizim akaryakıt fiyatları hakkında bir tahmin yapmamız çok zor. Değişen koşullara ve kurlara göre biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Turizm sektöründesiniz siz aynı zamanda..Hem kendi işletmeleriniz için hem de genel sektör için bu sene turizmde nasıl bir yıl bekliyorsunuz?

Öztürk: Ülkemiz bir turizm cenneti, hizmet kalitesi olarakta düşündüğümüzde dünyanın hiçbir yerinde bu bedelle bu hizmet kalitesini alamazsınız. Fiyat olarak düşünüldüğünde turistler için de cazip, bu sene turizm açısından iyi bir yıl olacak diye düşünüyoruz, gelecek yıllarda da bu trendin yukarı doğru seyretmesini bekliyoruz.

Ülkemiz Rus turistler açısından yine cazip bir ülke olmaya devam ediyor..Avrupalı turistlerin de tercihiyiz.

Turizmde özellikle Euro bazlı çalışıldığı için ama tabi masraflarımız TL olduğu için eğer hizmet kalitesini düşürmezsek ve memnuniyet yaratabilirsek iyi şeyler olabileceğini düşünüyorum.

2018 "Troya Yılı" idi, Siz OPET olarak hangi çalışmaları yaptınız? Beklenen ilgiyi gördünüz mü?

Öztürk: Biz geri dönüşü olan sosyal sorumluluk projeleri yapmayı istiyoruz ve o yöreyi kalkındırmayı hedefliyoruz. "Tarihe Saygı" projemizde Gelibolu Yarımadasında adeta bir dantel gibi işleyerek restorantlar, müzeler, meydanlar, anıtlar, okullar, camiler yani yörenin ihtiyacı olan herşeyi oranın koşullarına ve dokusuna uygun olarak yaptık. 2018'de ise "Troya Yılı" olduğu için orada birçok yer inşaa ettik. Ve tabiki bu bir turizm projesi de ve buraların turizm kapasitesini artırmak önemli.

Yapmış olduğumuz "Arkeo Köy" Türkiye'de bir ilk, dünyada da bir benzeri yok, yani bu bir kalkınma projesi ve yöre değişti güzel oldu. Dün gece de Kültür Bakanı'mız köye uğramış. Diliyoruz ki çok insan ziyaret etsin, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkalım. Gelenler daha çok gelsinler ve yöre halkı daha çok kazansın.

Bundan 1 ay kadar önce UNESCO'da "Arkeo Köy"ümüzün örnek proje olarak Dünya'ya tanıtımı ile ilgili bir konferans verdik. Ülkemizi dünyaya güzel tanıtmamız ve daha çok turizm potansiyelimizi artırmamız gerekir.

Biz "Temiz Tuvalet" kampanyamızla 100 milyon doları aştık, örnek köylerimizin her biri için ise maliyet 1.5 milyon dolarlara çıkıyor.."Yeşil Yol" projesiyle birçok ağaç dikimi gerçekleştirdik.

"Tarihe Saygı" projemizle biz 35 milyon doları aştık.

Bu sene veya önümüzdeki 5 yıl içinde yeni projeler olacak mı? Başka yenileme projeleri hayata geçirecek misiniz?

Öztürk: Tarihi, turistik ve kültürel açıdan önemi olan ve insanların yaşadığı boşalmamış köyleri tercih ediyoruz. Çok fazla talep var bakıyoruz..