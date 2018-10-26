Türkiye'nin en fazla turist çeken köyleri arasında gösterilen İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'de, içine bozuk para atılan dilek havuzunun bulunduğu kilise bahçesiyle ilgili kamulaştırma işleminde sona gelindi. Efes Antik Kenti'ne yakınlığı ve son olarak Maya takvimi inancına göre kıyametten etkilenmeyeceği iddiasıyla dünya çapında üne kavuşan Şirinci köyü, ilginç bir kamulaştırma hikâyesine ev sahipliği yapıyor.

MAHKEME ARA KARAR VERDİ

Yıllık yaklaşık 1.5 milyon turistin gezdiği köyde bulunan ve bir süre önce restore edilen Aziz John Baptist Kilisesi'nin giriş bölümünde özel mülk olan bahçeyle ilgili ilçe belediyesinin başlattığı kamulaştırma çalışması yargıya taşındı. İlçe belediyesi ile mülk sahipleri arasındaki davada, Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesi, 830 bin liralık kıymet bedeli belirleyerek ara karar verdi. Bedelin 206 bin liralık bedelinin mülk sahiplerine hemen ödenmesine karar veren mahkeme, kalanının da kararın kesinleşmesine kadar banka hesabında tutulmasına hükmetti.

"HAVUZ, KAMUYA GEÇECEK"

AA'da yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, kilise bahçesindeki havuzun özel mülkiyet içerisinde kaldığını, 2014 yılında kamulaştırılmasıyla ilgili karar aldıklarını, 205 bin liralık bedel tespit ettiklerini anlattı.

Bahçede yer alan havuz içine atılan paralarla ilgili tartışmaların gündemde olduğuna işaret eden Bakıcı, şöyle konuştu: "Mülk sahipleri, bu bedele itiraz ederek yargı süreci başlattı. Kamulaştırmanın artık tamamlanması aşamasına geliyoruz. Temyiz yolu açıktır. Kamu alanıyla özel alan iç içe girmiş durumda, ihtilaflı bir durum oluşuyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Biz 15 gün içerisinde 205 bin lirayı ailenin hesabına yatırmak zorundayız. Kültür Varlıkları Fonu'ndan destek alarak kamulaştırılması sağlanacak. Söz konusu havuzda biriken paranın akıbeti de böylelikle sağlam bir şekilde sonuçlandırılmış olacaktır, kamuya geçecektir."

"TOPLANAN PARA KAMUYA AKTARILACAK"

Konunun ana muhatabının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olduğunu söyleyen Bakıcı, kamulaştırma sonrası havuzda toplanan paranın kamuya aktarılacağını, belediyenin yetkili kılınması halinde büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

DİLEK PARALARI İÇİN SORUŞURMA TALEBİ

Öte yandan, İzmir Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü, kilise girişindeki kafeteryanın bahçesinde bulunan ve dileklerin gerçekleşeceği inancıyla içine bozuk para atılan havuzdaki paraların akıbetiyle ilgili İzmir Vergi Dairesine inceleme yapılması istemiyle başvuru yaptı.

Başvuruda, kafeterya olarak işletilen özel mülkiyete ait taşınmaz bahçesinde bulunan havuza ziyaretçiler tarafından atılan paraların kayıt altına alınıp alınmadığını, bu paralarla ilgili kamu zararı oluşup oluşmadığı ve havuza atılan paralardan elde edilen gelirin vergi kayıtlarına girip girmediğinin incelenmesi istendi.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, konuyla ilgili incelemenin ilgili kurumlarca devam ettiğini, herhangi bir yorum yapamayacağını belirtti. Kilise bahçesinde kafeteryayı işleten Yonca Sengel ise konuyla ilgili olarak yetkili makamlara bilgi verdiğini, herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade etti.

DELİKTEN PARA GEÇİRME İNANCI

Şirince köyünde yer alan ve 1832 yılında yeniden yapılan Aziz John Baptist Kilisesi, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yöredeki inanışa göre, kilise girişinde, üzerinde Meryem Ana heykeli bulunan dilek havuzuna atılan paranın dipteki delikten geçmesi halinde, tutulan dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor. Ziyaretçilerin birden fazla deneme yapabilmesi nedeniyle özellikle yaz sezonunda havuz içinde biriken bozuk paralar tartışma konusu oluyor.

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