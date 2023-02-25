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Haberler Gündem Güncel O kentte güçlendirme yapılan okullar da yıkılmış! Öğrencileri kar tatili kurtardı! - Son dakika deprem haberleri
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O kentte güçlendirme yapılan okullar da yıkılmış! Öğrencileri kar tatili kurtardı!

Türkiye'yi sarsan ve yüreklerimizi kavuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da, geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi yerle bir oldu. Mehmet Mergan, "Burada en büyük doğal afet olarak deprem oldu ama en büyük doğal afetlerden biri de öğrencilerimizi kurtardı. Çünkü o gün kar yağmasaydı öğrencilerimiz okula gelecekti. İkinci depremde bina yıkıldı. Öğrenci olsa bir çocuk kurtulamazdı" dedi

O kentte güçlendirme yapılan okullar da yıkılmış! Öğrencileri kar tatili kurtardı! - Son dakika deprem haberleri
DHA

Malatya´da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi´nde bulunan okullar oldu.

İKİ YIL ÖNCE GÜÇLENDİRME YAPILMIŞ

DHA'da yer alan habere göre yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi´nde 2020 yılında güçlendirme çalışması yapıldığı öğrenildi.

GÜÇLENDİRME YAPILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Akçadağ Kaymakamlığı´nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan haberde, "İlçemize bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

"KAR YAĞMASA ÇOCUKLAR OKULA GİDECEKTİ"

Binanın güçlendirme olmasına rağmen yıkıldığını söyleyen Mehmet Mergan, "Burada en büyük doğal afet olarak deprem oldu ama en büyük doğal afetlerden biri de öğrencilerimizi kurtardı. Çünkü o gün kar yağmasaydı öğrencilerimiz okula gelecekti.

"BİLİNÇLİ GÜÇLENDİRME OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

İkinci depremde yıkıldı burası. Yıkıldığı anda ben karşı binada oturuyordum. Sallanmasıyla yıkılması bir oldu.

Dönüp baktığımda 3 katın birden yıkıldığını gördüm. Burada öğrenciler olsaydı bir tane sağ öğrenci kalmazdı. Güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen binanın hali ortada" dedi.

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