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Haberler Gündem Güncel Son dakika haberleri: Mimar Sinan 449 yıl önce inşa etti! Depremzedeye yuva oldu!
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Mimar Sinan 449 yıl önce inşa etti! Depremzedeye yuva oldu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem yüreklerimizi kavurdu. Bu depremden 9 saat sonra ise saat: 13.24'te acının adresi 7.6'lık depremle Elbistan oldu. İki büyük felaket, 44 bin vatandaşımızı bizden koparırken, gerisinde de enkaz haline dönen on binlerce bina bırakırken, Hatay'ın Payas ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlardan bazıları, Mimar Sinan tarafından inşa edilen 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde konaklıyor

Son dakika haberleri: Mimar Sinan 449 yıl önce inşa etti! Depremzedeye yuva oldu!
AA

Hatay'ın Payas ilçesinde, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın emri üzerine Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan külliye, turistlerin yerine depremzedelere kapılarını açtı.

15 BİN METREKARE ALANA SAHİP

AA'da yer alan habere göre yaklaşık 15 bin metrekare alana sahip külliyede bir kervansaray, kadınlar ve erkekler için birer hamam, medrese, cami ve 45 dükkanlı bedesten bulunuyor.

350 DEPREMZEDEYE YUVA OLDU

Kervansarayın geniş avlusu, etrafında kervanların ve yolcuların geceyi geçirdikleri kubbeli odalar ile külliyenin dışında kurulan çadırlarda yaklaşık 350 depremzede barınıyor.

2006 YILINDA RESTORE EDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2006'da restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin içindeki Payas Sarı Selim Camisi'nin minaresi de depremde kısmen zarar gördü. Külliyenin içindeki konferans salonunda kalan Şemsi İpekçi, depremden iki gün sonra kervansarayda kalmaya başladıklarını söyledi.

"EŞYALAR ÜZERİMİZE DEVRİLDİ"

Deprem sırasında zor anlar yaşadığını belirten İpekçi, "Eşyalar üzerime devrildi. Engelli kızım ve onun arkadaşı feryat ediyordu. Onların engelli arabasıyla çıkarttım. Çok mücadele verdim. Buraya yerleştim. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Çok şükür yardımcı oldular. Hiçbir şeyimiz yoktu. Her şeyi verdiler. Yemeğimizi veriyorlar. Daha ne olsun." diye konuştu.

"KÜTÜPHANEDE YAŞAYACAĞIMI TAHMİN ETMEZDİM"

11 yaşındaki Hayri Tutun, kötü günleri unutmaya çalıştıklarını ifade etti. Depremden sonra birkaç gün dedesinin otobüsünde kaldıklarını aktaran Tutun, "Her yeri dolaştık, evler yıkılmıştı. Burada günler iyi geçiyor. Arkadaşlarımız var. Yemeğimizi veriyorlar. Burada çok huzurluyuz." dedi.

Türkan Dede ise çocuklarıyla külliyenin içindeki kütüphanede barındıklarını anlattı.

"24 SAAT ISITICI, KLİMA ÇALIŞIYOR"

Dede, "10 gündür buradayız ve alışmaya çalışıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Daha önce turlar geliyordu buraya, şu an depremzedeler için açıldı. 24 saat klimalar, ısıtıcılar çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

12 yaşındaki Ceylin Dede, külliyede kaldığı için bol bol kitap okuduğunu belirterek, daha önce bir kütüphanede yaşayacağını tahmin bile etmediğini dile getirdi.

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