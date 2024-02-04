Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor! 2024 Ocak ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon oranları Şubat ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen Ocak ayı enflasyon oranlarıyla ilgili detaylar...