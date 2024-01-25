Haberler Ekonomi Merak Edilenler OCAK AYI ENFLASYONU | Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler... - Merak Edilenler Haberleri

Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kontrat yenileyecekler başta olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Ocak ayı enflasyon tahminleri ise şekillenmeye başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:01 facebook

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Ocak ayı enflasyon oranları Ocak ayının sonuna gelinmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen Ocak ayı enflasyon oranlarıyla ilgili detaylar...

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TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.