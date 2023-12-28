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        Haberler Yaşam Alışveriş Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        2023 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde en çok merak edilen konulardan biri de yıllık burç yorumları... Peki gökyüzü 2024 yılı için neler söylüyor? 2024'te burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2024 yılı burç yorumlarına Oğlak, Kova, Balık burçlarıyla devam ediyor

        bakan@haberturk.com
        Giriş: 28.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:16
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        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
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        Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2023’ün bitimine günler kala, yeni yılla ilgili hepimiz büyük bir heyecan ve umut içerisindeyiz. Peki 2024 yılında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Hande Kazanova, yıllık burç yorumlarını Habertürk’ten Bilge Tunçer’e anlattı.

        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları Haberi Görüntüle
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
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        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor? Haberi Görüntüle

        İşte Hande Kazanova’nın Oğlak, Kova, Balık burçları için 2024 öngörüleri ve yılın enleri...

        2024 YILI TUTULMA TARİHLERİ...

        25 Mart 2024 – Terazi burcunda Ay Tutulması

        8 Nisan 2024 – Koç burcunda Güneş Tutulması

        18 Eylül 2024 – Balık burcunda Ay Tutulması

        2 Ekim 2024 – Terazi burcunda Güneş Tutulması

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        OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

        Bu senenin en mutlusu siz olacaksınız Oğlaklar ve sevgili Oğlak burçları. Çünkü Jüpiter aşk evinizde ilerliyor. Bu sizi sağlam adımlarla yukarı taşıyacak. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Her türlü işinizde verimli bir yön keşfedebilir ve hayatınızda hiç ummadığınız kadar mutlu olabilirsiniz.

        Bu sene çok olumsuz hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz. 26 Mayıs’a kadar Jüpiter aşk evinizde ilerliyor. 26 Mayıs’tan sonra da çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte “Aşkı hayatımı da oturttum. Şimdi rahat rahat çalışabilirim” diyebilirsiniz.

        Yakın çevre, akraba, kardeşlerle ilgili sorumluluklar devreye girebilir. Yakın çevrenizden önemli insanlar varsa onlarla aranıza mesafe koymanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

        Kariyer hayatınızda önemli sıçrayışlar var. Ama orada halletmeniz gereken önemli bir ilişki de devrede olacak. Bunun yanında 2024’te sene evinize, yuvanıza ve ailenize ekstra özen göstermenizde fayda var.

        Emlak alım, satım ve kiralama işleri 8 Nisan’la beraber devreye girebilir. Hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Bence bir ev sahibi olabilirsiniz. Ya da ailede olay olduysa ve burada af dilemeniz gereken birileri varsa tutulmalar buraları hareketlendirebilir.

        Oğlaklar biraz inatçıdır fakat inat etmeyin. Böyle bir şey olduğu zaman değerlendirin.

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        KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI

        Kovalar ve yükselen Kova burçları, yatırım, emlak alım satım ve kiralama konusunda 26 Mayıs’a kadar en şanslı burç. Sosyal yönleri kuvvetli olan Kovalar için arkadaşlık ilişkileri, toplumsal konular önemli. Ama geçtiğimiz seneden, 16 Mayıs’tan bu yana ailevi konulara daha fazla önem vermeniz gerektiğini fark ettiniz.

        Eve bir şey almak, arsa ya da arazi yatırımı yapmak, araba satın almak, evinizi değiştirmek istiyorsanız çok şanslısınız.

        Evinizden başka bir yerde yaşamak, başka bir yere taşınmak, yuva kurmak için nisan ve mayıs aylarını iyi değerlendirebilirsiniz.

        Sonrasındaysa aşk dolu etkiler sizin tarafınıza kaymaya başlıyor. Jüpiter İkizlere geçince Kovaların aşk evi etki altında. Ancak Jüpiter-İkizler flörtöz bir aşk demek. O yüzden daha hareketli, flörtöz, yüzeysel ilişkilerin peşinden koşabilirsiniz.

        Parayla ilgili konularda sorumluluk sahibi olmanız gereken, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir yıl olacak. İstediğiniz bir kurs, seminer ya da eğitime başlamak için tutulma zamanlarını kullanabilirsiniz.

        Uzun yolculuklardan, uzak yerlere gitmekten, ağır eğitimler almaktan ziyade kısa yolculuklardan, yakın çevreye gitmekten ve kısa vadeli tatlı kurslardan yana şanslı olacaksınız.

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        BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

        Balıklar ve yükselen Balık burçları iletişimsel konularda çok şanslısınız. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, lojistik konularını söyleyebiliriz. Radyo, televizyon, eğitim konularında hızlı gelişmeler yaşanabilir.

        Şanslı etkileri yakın çevrenizden göreceksiniz. Örneğin abiniz evlenebilir, ablanızın çocukları olabilir, aile genişleyebilir. Yakınınızda kim varsa o insanların hayatındaki değişimler ve gelişmeler sizin hayatınızı da etkileyecek. Ya da girişimleriniz konusunda yakın çevrenizle hareket etmeye özen gösterin.

        Yılın ikinci yarısı ailevi konular önem kazanıyor. Jüpiter ev, aile ve yuva alanlarınıza kayacak. Emlakla ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir.

        Bu noktada arsa ve araziye yatırım yapmaktan ziyade komşu ülkelerde yatırım yapabilirsiniz. Çünkü İkizler burcu komşu ülkelerle bağlantılıdır. Bu sene tutulmalar sizlere para getirecek. Elinize geçen parayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

        Ya da eve, elektronik eşyalara yatırım yapabilirsiniz. Çünkü Jüpiter’in İkizler burcunda oluşu hepimize biraz evde çalışmayı getirecek. Evde çalışmayla ilgili sistemler daha iyi bir şekilde oturabilir.

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        18 Eylül’deki Ay Tutulması, hem sağlık hem hayatınızla ilgili önemli kararlar almanıza neden olacak.

        8 Nisan’daki tutulmayla elinize bir para geçebilir. Balıkların aslında parasal yönden herkese faydası var fakat kendine yok ancak bu durum 8 Nisan’daki tutulmayla birlikte değişecek, kendinize faydanız olacak. Maddi yönden şifalandığınız bir süreç olacak.

        Satürn Balık burcundayken dikkatli ve temkinli ilerliyorsunuz. Hayattaki sorumluluklarınız çok ağır. Amaçlarınızı, bu hayata neden geldiğinizi, neler yapacağınızı bulmanız gereken bir yıl içerisindesiniz.

        Hayal gücünüzü değil ama hayal kurmayı bir kenara bırakmalısınız. Daha gerçekçi adımlarla hayallerinize ulaşabilirsiniz.

        Ev, aile ve yuvayla ilgili konuları ağustos ve aralık ayına denk getirmeyin. Bu, emlak ya da yer değişikliğiyle ilgili girişimler olabilir.

        Öte yandan bir de 10 Nisan civarına edin. Sağlığınızda ufak bir zorlanma, hayatın sizlere 'biraz durun' demesi söz konusu olabilir.

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        YILIN ENLERİ…

        YILIN EN ŞANSLI VE GİRİŞİMCİ BURÇLARI

        Boğa, Oğlak ve İkizler

        AŞKTA YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI

        Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Boğa ve İkizler

        PARA KONUSUNDA YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI

        Koç, Boğa, Terazi, Akrep, Oğlak, Kova, Yengeç ve Aslan

        SAĞLIKTA YILIN EN ŞANSLI BURÇLARI

        Yay, Oğlak, Yengeç ve Kova

        YILIN EN MUTLU BURÇLARI

        Oğlak, Kova, Balık

        EĞİTİMDE EN ŞANSLI BURÇLAR

        Başak, Terazi, Balık, Koç

        KENDİNİ EN ÇOK GELİŞTİRECEK BURÇLAR

        Başak, Terazi, Balık, Koç

        ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN EN ŞANSLI BURÇLAR

        Yay, İkizler, Oğlak, Kova ve Akrep

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