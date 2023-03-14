İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! İşte Türkiye'nin ilçe ilçe deprem anında 'Pik zemin ivmesi olasılığı'

"DEPREM İVMESİ, SARSILMA MİKTARINI GÖSTERİR"

İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz.

"Bir bölgede gelecekte, belli zaman dilimlerinde olabilecek depremlerin olma olasılığı ve bu olasılığa karşılık gelen ivme belirlenebilmektedir. Deprem ivmesi, deprem dalgalarının bir bölge içerisinden geçtiği andaki hızlarının zamana karşı davranışını, dolayısı ile deprem karşısında zeminin sarsılma miktarını gösterir. İvme ne kadar büyükse yüzeydeki sarsıntı ve buna bağlı olarak hasar da o oranda büyük olacaktır. Peak Ground Acceleration (PGA) olarak kısaltılan Pik Zemin İvmesi, bir yerde deprem esnasında meydana gelen maksimum yer ivmesine karşılıktır.

"BİNA VE İNSANLARIN SAVRULMASINA NEDEN OLUR"

Daha yalın ifadeyle pik zemin ivmesi, zeminin en fazla ne kadar sarsılabileceğini gösterir. Deprem ivmesi dediğimiz şey bir aracın hızlanmasına benzetilebilir. Örneğin araca binip hızla gaza bastığınızda araç ileri doğru fırlarken içindekiler de geri savrulur. Deprem dalgaları da yer içerisinden geçerken belli bir ivme değerini geçtiğinde binayı ve içindekileri benzer bir şekilde sarsar ve böylece binanın ve içindekilerin hasar almasına neden olur.