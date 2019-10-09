Kocaeli'de Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı için intihar ettiği iddia edilen 9 yaşındaki Vail El Suud'un babası Mustafa El Suud evinin kapılarını Habertürk'e açtı. Ayrımcılık ve öğretmen iddialarını reddeden acılı baba, "Öğretmenin bir suçu yok. Bu iddialar tamamen asılsızdır" dedi.

Caner Aktan'ın özel haberine göre, Suriye'de polis olan Mustafa El Suud, iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte 2014 yılında Türkiye'ye geldi. Kocaeli'de bir süre inşaat işçisi olarak çalışan Mustafa El Suud son olarak atış poligonunda işçi olarak çalışmaya başladı. Mustafa El Suud'un yüreğini yakan olay ise geçen hafta cuma günü yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki oğlu Vail El Suud kendisini mezarlığın kapısına asarak intihar etti. Habertürk'e konuşan El Suud ailesi, sosyal medyada ortaya atılan ayrımcılık iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, çıkan haberlere tepki gösterdi.

Acı olaydan önce Suriyeli Vail El Suud'un son görüntüsü kemaralara böyle yansıdı.

ÖNCE YER SOFRASI, SONRA RÖPORTAJ

Baba Mustafa El Suud, evinin kapılarını ilk kez Habertürk'e açtı. Yer sofrasında akşam yemeği yeme şartıyla röportaj vereceğini ifade eden Mustafa El Suud, bizi sofrasına davet etti. 5 kişilik aile, Kocaeli Kartepe'de 2 oda 1 salon evde yaşıyor. Türkçe'yi iyi konuşamayan Mustafa El Suud'un tercümanlığını 11 yaşındaki oğlu Enes El Suud yaptı.

'VAİL ÇOK HASSAS BİR ÇOCUKTU'

9 yaşındaki Vail'in okuduğu okulda bir öğretmeni tarafından dışlandığı iddialarına açıklık getiren Mustafa El Suud, "Vail çok hassas bir çocuktu. Kendi hakkını tam alamamış gibi hissetmiş olabilir. Öğretmenin bir suçu yok. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Öğretmen yanlış yapmadı. Öğretmen cenazeye de geldi. Öğretmen çok ağlıyordu. Gözyaşlarını sildim, su içirdim ve rahat olması gerektiğini söyledim" dedi.

Mustafa El Suud'un tercümanlığını 11 yaşındaki oğlu Enes El Suud yaptı.

'AĞZIMIZDAN LAF ALMAYA ÇALIŞTILAR'

Olayın ardından birçok kişinin ziyaretlerine geldiğini belirten Mustafa El Suud, "Çok kişi bizi ziyarete geldi. Tanıdıklarımız da var, tanımadıklarımız da var. Gelenlere çok teşekkür ediyorum. Bazı kişiler ise kötü niyetli geldi. Bizim ağzımızdan laf almaya gelenler de oldu. Dün karakolda ifade verdik. Evde nasıl yaşadığımızı tespit edecekler. Yakın zamanda da Vail'in kesin otopsi raporu çıkacak" diye konuştu.

'TÜRK DEVLETİ ADALETLİDİR, GÜÇLÜDÜR'

"Türkiye artık bizim memleketimizdir. Biz bu vatanda yaşıyoruz" diyen Mustafa El Suud, "Devletimiz güçlüdür, adaletlidir ve hakikat muhakkak ortaya çıkacaktır. Bundan eminim. Devlet bizi burada hiç yalnız bırakmadı. Bize sahip çıktı. Ama bu durumu farklı göstermeye çalışanlar oldu. Bunu asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARA ÖNYARGILI DAVRANMAYIN'

Acılı babanın, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya vermek istediği mesaj ise şöyle: "Doğrular ortaya çıksın. Kimse insanlara ön yargılı davranmasın. Önyargı çok kötü bir şey. İnsanların yüzüne bakarak değil, içine bakarak karar verin. Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Ben oğlumu kaybettim. Bana huzur gerekiyor."

BAKAN SOYLU GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Aileyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yalnız bırakmadı. Süleyman Soylu, görüntülü arama yaparak aileyle görüştü, başsağlığı dileklerinde bulundu.

VAİL'İ GÖREN İLK KİŞİ: O HALDE BOĞULMASINA İMKAN YOK

Yaşanan olay sonrası Vail El Suud'u mezarlık kapısında asılı halde gören ilk kişi olan Yunus Soyyiğit, "Çocuğun boyuna dolanmış bir kemer yoktu. Basamaklara oturur vaziyetteydi. İki ihtimal var. Birinci bu çocuk burada oyun oynuyordu, intihar etmiyordu. İkincisi ise gerçekten intihar etmeyi düşünüyordu ancak boynu kırıldı ve hayatını kaybetti. Bu olayı ilk gören kişi benim. O halde bir insanın boğulmasına imkan yok" dedi.