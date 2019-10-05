MEB'den Suriyeli öğrenci ile ilgili açıklama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu öğrencinin "Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı" iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi olan Vail El Suud'un, son derece başarılı bir öğrenci olduğu, ayın öğrencisi seçildiği, okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca öğrencinin Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

Olayın ardından sosyal medyada küçük çocuğun Suriyeli olduğu için arkadaşları tarafından dışlandığı öne sürülmüştü. İddialar üzerine Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması için rehber öğretmen ve psikologlardan oluşan 6 kişilik bir ekip görevlendirildi. 6 kişilik ekip, okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerle çeşitli görüşmeler yaparak konuyu araştırdı. Uzman ekip, araştırmanın ardından, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde rapor hazırladı.