Bir albüm çıkarmıştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ankara'da sahne alan müzisyen Onur Şener, Çankaya'nın Çayyolu semtinde bulunan bir eğlence mekânında öldürüldü. Bir kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., istekte bulundukları şarkıyı farklı tarzda söyleyen Şener'i darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, boğazına saplanan cam parçaları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Onur Şener, 2013'te katıldığı bir şarkı yarışmasında 'Show Must Go On'u seslendirmiş, "Hayatımın sonunda kadar müzik yapmak istiyorum. Müzik benim için bir tutku" demişti. Şener, 1990'lı yıllarda Yeliz'in seslendirdiği ‘Sel Suyu’nu yeniden yorumlamıştı.

Onur Şener, 2015'te 'Sel Suyu' adıyla çıkardığı adlı albümde 5 şarkıya yer vermişti;

* Sel Suyu

* Asla

* Tears of The Sun

* Kafa

* Kader

Onur Şener, eşi Nilay Şener'e 'Sel Suyu'nun tanıtım etkinliğinde evlenme teklifinde bulunmuştu.

Onur Şener, bir kız çocuk babasıydı.

Onur Şener, 'Sel Suyu'na klip çekmişti.

Ünlüler, Onur Şener'in katledilmesine olan tepkilerini ve duydukları üzüntüyü dile getirdi.

EMRE AYDIN

Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum.

TOYGAR IŞIKLI

Ne desek boş. Ne söylense az. Bu nasıl bir vicdansızlık! Bir şarkı için yok edilen bir hayat ve babasız kalan küçük bir kız çocuğu. Çok üzgünüm.

SONER ARICA

İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı... Çok üzücü, çok düşündürücü... Ahhh ki ah, çok üzgünüm...

MERT FIRAT

Ankara'da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye #OnurŞener'i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…

DEMET SAĞIROĞLU

Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim.

IŞIN KARACA

Bu şiddetin adı yok!

Onur Şener…

Bir müzisyen..

Gelen isteği bilmediği beyan etmesi tek suçu!!

Çıkışta katil kafasına şişe ile vurup öldürüyor!!

SERKAN ÇAĞRI

Ah ah ah… Meslektaşımız Onur Şener’in vefatı derinden üzdü! Ancak Haluk Levent'in yaptığı paylaşımda müzisyen Onur Şener’i öldüren kişilerin kamu kuruluşunda çalıştıklarını bildirmesi daha da üzücü! Levent, Ali G.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı’nda bürokrat, İlker K’nin aynı bakanlıkta müfettiş olduğunu, Semih S.'nin ise kamu savunma şirketi TAİ’de mühendis olduğu bildirilmiş. Ne hale geldik be insanlık…