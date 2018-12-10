Uzmanlar, 15 ülkeden oluşan OPEC ve Rusya'nın arasında bulunduğu 10 ülkeden oluşan OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin cuma günü Viyana'da düzenledikleri toplantıda gelecek yılın başından itibaren 6 ay süreyle günlük ortalama ham petrol üretimlerini toplam 1,2 milyon varil azaltma kararını AA muhabirine değerlendirdi.
Suudi Arabistan'ın petrol piyasaları üzerindeki etkisine dikkati çeken Hittle, "OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam ham petrol üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil düşürmesi, küresel petrol piyasasını gelecek yılın üçüncü çeyreğinde sıkılaştırarak Brent petrolün varil fiyatının 70 dolara çıkmasına neden olacak." ifadelerini kullandı.
Hittle, OPEC'in en büyük üretici ülkesi Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasasını uzun dönemde yönetme hedefiyle fiyatlarda sert düşüş veya yükselişleri engellemeye çalıştığını vurguladı.
Bu sayede Suudi Arabistan'ın küresel petrol talebini ve endüstrideki petrol arzını korumaya çalıştığını aktaran Hittle, ayrıca, Riyad yönetiminin iç harcamaya kaynak oluşturma amacıyla yüksek petrol gelirlerine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
"ARZ FAZLASININ BÜYÜK BÖLÜMÜ KALKACAK"
Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics Uzmanı Caroline Bain da OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam petrol üretimlerini kısma kararının kısa dönemde petrol fiyatlarını yükseltmek için yeterli olduğunu vurguladı.
Petrol üretimini günlük ortalama 500 bin varil azaltacağı hesaplanan Suudi Arabistan sayesinde OPEC'in petrol üretiminin düşeceğini aktaran Bain, üretim kesintisi anlaşmasından muaf tutulan İran ve Venezuela'da ise üretimin düşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Bain, "OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretimlerindeki kesinti sayesinde küresel petrol piyasasında arz fazlasının büyük bölümü ortadan kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.
DÜŞÜK PETROL TELEBİ UYARISI
Petrol üretimini günlük ortalama 200 bin ila 250 bin varil arasında düşüreceği tahmin edilen Rusya'nın ise ham petrol üretimini son aylarda rekor seviyeye çıktığı bilgisini paylaşan Bain, söz konusu kesintiye rağmen bu ülkenin üretiminin yüksek seviyelerde devam etmesinin beklendiğini aktardı.
Küresel büyümedeki yavaşlama eğilimine dikkati çeken Bain, ""Küresel ekonomik büyümenin 2019'da yavaşlaması öngörülüyor. Bu, gelecek yıl dünya genelinde petrol talebinin düşmesine neden olabilir." uyarısında bulundu.
Söz konusu düşük talep beklentisine ek olarak ABD'nin ham petrol üretiminin hızla arttığını belirten Bain, bu unsurların gelecek yıl petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini sözlerine ekledi.
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