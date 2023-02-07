Orhan Aydın: Kızım hâlen enkaz altında, ses veriyor

Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.
— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'e ulaşamadığını açıklamıştı. Aydın, dün kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu duyurmuştu.
"KIZIM HÂLEN ENKAZ ALTINDA, SES VERİYOR"
Konuyla ilgili yeni bir bilgi veren Aydın, "Kızım hâlen enkaz altında. Ses veriyor. Çıkarmaya çalışan canlar var. İnsanlar çaresiz. Acım tarifsiz. Ülkem için kahroluyorum" mesajını yayınladı.
— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
Orhan Aydın, ardından, "Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış... Beton kesici lazım. İmdat!" diyerek, yardım istedi.
YARDIM İSTEMİŞTİ
Oyuncu, dün, "Ayşe Fitnaz Caddesi 5 numara. Hatay Merkez. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat!" sözleriyle yardım istemişti.
Orhan Aydın, ilerleyen saatlerde eski eşinin enkazdan kurtarıldığını ancak kızından haber alamadığını belirtmişti.
"ÇOCUĞUMUN ANNESİ ENKAZDAN ÇIKARILMIŞ, SIRA KIZIMDA" DEMİŞTİ
Sanatçı, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış.. Sıra kızımda... (Haydi canım benim, haydi diren) Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" demişti.
Fotoğraflar: DHA, Instagram
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