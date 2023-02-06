Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.

"284 CAN KAYBI VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.