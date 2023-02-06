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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Oktay 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını duyurdu.

Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir.

HATTI KAPANANLARIN HATTI AÇILDI

Haberleşmeyle ilgili ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. İhtiyaç olmadığı sadece iletişim bakımından görüşmeler olmalı. Uzun görüşmeler olmamalı. Haberleşmede problem yaşamıyoruz. 102 mobil baz istasyonu bölgeye gönderilmiştir. 2 iletişim aracı, 504 jeneratör bölgeye sevk edilmiştir.

Fatura, borç vb. nedenlerle hatları kapatılmış olanların hatları açılmıştır. TURKSAT da uyduları bölgeye sevk etmiştir.

DOĞALGAZ İLETİM ÇALIŞMALARI

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeriyle bazı ilçelere doğalgaz akışı durdurulmuştur. Bakanlığımız onarım çalışmalarına başlamak üzeredir. Kilis'te doğalgaz hattı hasardan etkilenmiş durumda, ancak besleme devam etmektedir. Doğalgaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon kurulmuştur.

10 İLDE OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak.