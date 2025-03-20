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        Haberler Magazin Osman Sınav'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

        Osman Sınav'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

        Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen/yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:45
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        Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, birçok fenomen sinema filminin ve TV dizisinin usta yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayata veda etti.

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        Hülya Koçyiğit: Sevgili dost Osman Sınav’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav, halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun sevgili Osman Sınav.

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        Güven Hokna: Osman Sınav'ı kaybetmişiz. Üzgünüm. Mekânı cennet olsun.

        4

        Ceyda Düvenci: Ah, canım Osman abim... Seni tanımak çok güzeldi...

        5

        Eray Demirkol: Babam kadar değerlisin, senden çok şey öğrendim. Hakkını helal et. Osman Sınav, ruhun şad olsun...

        6

        Rabia Soytürk: Birer birer eksiliyor, eksilmemesi gereken duayenler. Allah sabır versin tüm sevenlerine, bizlere. İyi ki tanıdım sizi, Osman Hocam.

        7

        Doğa Rutkay Kamal

        8

        Itır Esen

        9

        Emre Altuğ

        Fotoğraflar: Instagram, AA

        #Osman Sınav
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