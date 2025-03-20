Birçok sinema filminin ve TV dizisinin yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, hayata, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle veda etti.

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav; özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı.