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        Haberler Magazin Son dakika: Osman Sınav, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Osman Sınav, hayatını kaybetti

        Ünlü yönetmen Osman Sınav, hayatını kaybetti. Birçok sinema filmi ve TV dizisine imza atan Sınav, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:06
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        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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        Birçok sinema filminin ve TV dizisinin yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

        Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, hayata, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle veda etti.

        Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav; özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı.

        Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ, aralık ayında Osman Sınav'ı evinde ziyaret etmişti.

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