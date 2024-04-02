Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 02.04.2024 - 19:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:05
Oğuz Ertuğrul Gök yönetimindeki traktör, Harkaçtığı köyü Savrun Çayı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gök’ün cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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