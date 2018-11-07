UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini, yılın 10 aylık döneminde günübirlik ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.

AA'nın haberine göre Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla 'Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu.

Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olma özelliği taşıyan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da, yılın 10 aylık döneminde 81 bin 83 yabancı, 185 bin 354 de yerli turist konakladı.

Tarihi ilçe özellikle dini ve resmi bayram tatillerinde yoğun dönemlerini yaşadı.

EN ÇOK TURİST ÇİN'DEN GELDİ

74 ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı Safranbolu, özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin ziyaret ettiği ilk yerler arasında yer aldı.

Safranbolu'ya en çok turist 41 bin ile Çin'den geldi. Çin'i, 22 bin ziyaretçiyle Tayvan izledi. İlçeye en çok turistin geldiği diğer ülkeler ise Amerika, Suudi Arabistan, Almanya, Endonezya, Japonya, Tayland, Singapur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sıralandı.

"HERKESİN MUTLAKA SAFRANBOLU'YU GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı dönemini 800 bin yerli ve yabancı turistle kapattıklarını söyledi.

Türkiye'de "kültür turu" denilince akla Safranbolu'nun geldiğini ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması dolayısıyla yabancı turistlerin de cazibe noktası. Uzak Doğulu turistler Safranbolu'yu çok tercih ediyor. 2018'de Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz yoğunlukta. Ondan sonra Tayvanlı turistler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenler de üçüncü sırada. Ürdün'den, Kore'den, Tayland'dan, İngiltere'den, Danimarka'dan her yerden Safranbolu'ya turist geliyor, bunlar konaklamalı turistler." diye konuştu.

Safranbolu'nun sadece konaklarıyla değil; doğasıyla, kanyonlarıyla, Kristal Terası'yla bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "Yerli ve yabancı turistlerin burada en iyi hizmeti alması için kaymakamlık, belediye ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Esnafımızı eğitimlere tabi tutuyoruz, Halk Eğitim Müdürlüğü ve belediyemiz yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayıcı eğitimler veriyor. Vatandaşlarımızın kendi el ürünlerini satması için de teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçenin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu'nun yazılı, görsel ve sosyal medyada daha da fazla tanıtımıyla 1 milyon 200 bin turist sayısının, önümüzdeki yıllarda 1,5 milyonu geçeceğine inanıyoruz. İster günübirlik ister yatılı yerli ve yabancı, özellikle yerli turistlerin mutlaka Safranbolu'yu görmelerini istiyoruz." dedi.

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