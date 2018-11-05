Mucize bitki

İlçede 12 çiftçi tarafından 20 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan safranın hasadı da ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor.

Dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla üç yıl sonunda soğanların yeri değiştirilirken, fazla soğanlar da başka üreticilere satılıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın kilogramı 30 bin liradan satışa sunuluyor.

Safranın en değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.

Safran ekimi yapmak isteyen üreticilere Tarım ve Orman Müdürlüğü destek olurken, üreticiler de soğanları satıyor. Yine safranın mor renkli çiçekleri ve sarı polenleri de üreticisine para kazandırıyor.





"KÖKÜNDEN YAPRAĞINA KADAR HER ŞEYİ PARA"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl 16 dönümlük alana ekim yaptıklarını söyledi.

Bu yıl safran hasadının erken başladığını ve iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Yılmaz, safranın "dünyanın en pahalı baharatı" olarak da nitelendirildiğini, Safranbolu safranının İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiğini belirtti.

Sezonun sonuna yaklaştıklarını aktaran Yılmaz, "Verim güzeldi. Çiçeklenme devam ediyor ama biraz azaldı. Zirveden geriye döndü, yine toplamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki sezon dikeceğimiz yerin hazırlıkları var. Geçen yıl söktüğümüz soğanlardan kalan soğanları söküp, yeni yere ilave ediyoruz. Kış öncesinden yeri otlanmaması ve yumuşak kalması için sürüyoruz, hazırlıyoruz. İlkbaharda toprağı tekrar süreceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, dönüm başına yarım kilogram ürün aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buradan yaklaşık 10 kilogram civarında bir ürün, inşallah bu sene alırız. Mor yapraklarının tamamı sipariş, sarı polenleri de satılıyor. Şu an onlar da çok rağbet görüyorlar. Soğanı da (kök) satıyoruz aynı zamanda. Haziran ayında söktükten sonra talep edenlere soğan veriyoruz. Kökünden yaprağına kadar her şeyi para."

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında makineleşme sağlandığını belirten Yılmaz, mayıs ayından itibaren bu makinelerle söküm ve dikim çalışması yapacaklarını ifade etti.

Yılmaz, safranın mor yaprağı ve sarı polenleriyle reçel üretildiğini sözlerine ekledi.





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