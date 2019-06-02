Seslendirdiği 'Bilionare' parçasıyla dünya çapında tanınan Romanyalı şarkıcı Otilia, Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde konser verdi.

DHA'nın haberine göre, konser öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Otilia, Türkiye'nin mükemmel bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burayı ikinci evim olarak görüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" dedi.

Daha önce Türkiye'de klip çektiğini anlatan Otilia, Antalya'nın muhteşem bir şehir olduğunu ifade ederek, "Antalya'ya devamlı geliyorum. Antalya harikulade. Deniz, kum, dağ, kültür. Her şey var. İnsanlar çok çok iyi. Tatil için en iyi yer" diye konuştu.

Otilia yaklaşık 1 saat kaldığı sahnede söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu. Ünlü şarkıcı, Serdar Ortaç'la birlikte klip çektikleri 'Balım' adlı şarkıyı da seslendirdi.