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Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? Öykü Çelik sevgilisi kim?

Bu yıl sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Öykü Çelik yine gündemde. Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden Öykü Çelik yarışmadaki performansı ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Bir süredir evlilik haberleriyle magazin gündeminde yer eden Öykü Çelik bu kez bir ayrılık haberiyle konuşuluyor. Peki, Öykü Çelik araştırılıyor. Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Çelik'e dair merak edilenler

Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? Öykü Çelik sevgilisi kim?

Uzun süre Survivor 2021 performanslarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik bu kez bir ayrılık haberiyle gündemde. Evlilik planları yaptığı ve 2022'de evlenmeyi düşündüklerini söylediği sevgilisiyle ayrıldığını açıklayan Öykü Çelik araştırılıyor. Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? Öykü Çelik'in sevgilisi kim? İşte Öykü Çelik'e dair merak edilenler

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.

Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

ÖYKÜ ÇELİK SEVGİLİSİ KİM?

Bir süredir iş insanı İsmail Berhan Perinçekli ile birlikte olan Öykü Çelik, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi İsmail Berhan Perinçekli ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

ÖYKÜ ÇELİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)
2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)
2019 – Kapan (Aslı)
2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)
2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)
2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)


2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)
2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)
2013 – Bensiz (Sinema Filmi)
2012 – Saba (Sinema Filmi)
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)


2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)
2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)
2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)
2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)
2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

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