Oyuncu Ozan Güven'in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 5 yıl süren hukuki mücadelenin ardından, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki davada kararını vermiş ve mahkeme; Güven’in, Bulutsuz'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan; 1 yıl, 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Ozan Güven, 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından ise beraat etmişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz’a yöneltilen 'basit yaralama' suçlamasından da beraat kararı çıkmıştı.

Kararın açıklanmasının ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından; "Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!" başlığıyla duygularını paylaşmış; "Cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım" ifadelerini kullanmıştı.

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"AVUKATLAR AÇIKLAMA YAPACAK"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Güven, bir ödül töreninde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne lâyık görüldü. Güven, törenden sonra gazetecilerin eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un; "Cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum" açıklamasıyla ilgili neler düşündüğüyle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: Davayla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Yargı süreci devam ediyor. Birkaç gün içinde avukatlar açıklama yapacak. Her şey yolunda.