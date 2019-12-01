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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 90’lı yılların sevilen isimleri Ozan Orhon, Tayfun ve Mansur Ark önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren ünlü isimlere konseri izlemeye gelenler hep bir ağızdan eşlik etti. Ozan Orhon ve Tayfun yakın arkadaşları Mansur Ark’ın doğum gününü sahneye getirdikleri pastayı üfleterek kutladı.

Son günlerde verdiği kiloları tekrar geri aldığı iddiaları ile gündeme gelen şarkıcı Ozan Orhan, "Kilo aldığım haberleri yalan. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim ve yediğim her şeye dikkat ediyorum" dedi.

90’lı yıllarda güzel şarkılar ortaya çıktığını söyleyen Ozan Orhon, "90’lı yıllarda güzel adamlar vardı. Şimdi de ben o yıllara bir dönüş olduğunu görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Mansur Ark, son günlerde popüler olan rap müziği eleştirdi. Ark, "Şimdi müzik yok, melodi yok ve rap müziği de heceleyerek okuyorlar" diyerek rapçilere göndermede bulundu.

Şarkıcı Tayfun da meslektaşı Mansur Ark’ın bu sözlerine, "Aslında güzel müzikler yapılıyor ama bir melodi yok. Ezhel’in şarkıları güzel. Bir ritim ve melodi var ama bu yeterli değil. Rap müzik ülkemize çok önceden gelmişti fakat geç popüler oldu" ifadelerini kullanarak katıldı.