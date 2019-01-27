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"MÜZİK HAFIZA İÇİN MIKNATIS GİBİ BİR ŞEY"

Ünlü şarkıcı, günümüzdeki 90’lar şarkılarının yeniden revaçta olmasını ile ilgili "O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor. Müzik de öyle yapışkan bir şeydir. Hafıza için mıknatıs gibi, koku gibi bir şey. Bir anda seni 20-30 yıl öncesine götürüyor. Tabii ki en güzel zamanları o insanların. Sorumlulukların olmadığı keyifli bir dönemi hatırlatıyor" dedi.