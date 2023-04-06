Özge Özder: Kendimi şanslı hissediyorum

Özge Özder, "Sokak hayvanları için farkındalık filmi çektik. Animasyon filmi oldu bu. Birçok isim destek verdi bu süreçte. Haluk Bilginer seslendirmesini yaptı. Burak Deniz, Pelin Akil, Melisa Şenolsun ve Bennu Yıldırımlar gibi birçok isim projede yer aldı" dedi.

"HAYATIMIN BÜYÜK BİR KISMI EVLADIMLA GEÇİYOR"

Yakın zamanda anne olan Özge Özder, "Hayatımın büyük bir kısmı evladımla geçiyor. Bu durum işimde geri kalmama neden olmuyor. Çünkü ben bakıyorum. Yeri geliyor eşim, yeri geliyor annem evladımıza bakıyor. Ben kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Aklım evde kalmıyor ama gerek kalsaydı ben de bakıcı tutardım" şeklinde konuştu.