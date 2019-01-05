Sinema yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan kavgada, işin parasal boyutunu mercek altına aldık. Mars Cinema Group, Güney Koreli sahibi CGV'ye Türkiye'de ne kadar para kazandırıyor? Bu paranın ne kadarı sinema bileti satışından, ne kadarı patlamış mısır, içecek ve sinema salonlarında gösterilen hem yapımcıların hem de izleyicilerin şikayet eder hale geldiği sürelere ulaşan reklamlardan geliyor? Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın analizi...

“Yapımcı - mısır savaşı başladı” ve “Filmler mi yoksa mısır mı kazanacak? Kılıçlar çekildi” başlıklı haberleriyle Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın gündeme taşıdığı Güney Koreli CGV bünyesindeki Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki patlamış mısır promosyonlu biletler üzerinden yaşanan tartışmada, CGV'nin finansal raporları ve yöneticilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan Türkiye'den ne kadar para kazandığını inceledik.

GLOBAL GELİRLERİNİN ONDA BİRİ TÜRKİYE’DEN

Öncelikle Türkiye’deki sinema seyirci ve hasılat rakamlarına bir bakalım. Box Office verilerine göre Türkiye’de sinema salonlarına giden toplam seyirci sayısı 2018’de 70.4 milyon oldu. Bu sayı 2017’de 71.2 milyondu. Türkiye sinema pazarının toplam hasılatı ise 2017’de 870 milyon 773 bin 224 TL iken, 2018 yılında 896 milyon 758 bin 386 TL’ye (164 milyon dolar) çıktı.

Tartışmaların odağında yer alan sinema bileti fiyatları ise son bir yılda ortama yüzde 9.7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon sepetinde de yer alan sinema bileti fiyatları 2017'de Türkiye genelinde ortalama 15.8 TL iken, 2018'de 17.5 TL'ye çıktı.

2017’de Türkiye çapındaki salonlarına 25.7 milyon seyirci geçlen CGV Mars Cinema Group, 2018’de bu rakamı, 30.6 milyona çıkardı. Bu seyirci sayısıyla CGV Mars, Türkiye’de pazarın yüzde 43’üne sahip. CGV Mars’ın hasılatı ise 2017 yılında 303 milyon 520 bin 931 TL iken, 2018’de yüzde 22’lik artışla 371 bin 539 bin 314 TL’ye (68 milyon dolar) yükseldi. Ancak bu rakamın CGV Mars’ın sadece sinema bileti satışından elde ettiği ve yapımcılara yarı yarıya paylaşılan gelir rakamı olduğunu belirtelim.

CGV Mars’ın Türkiye’den elde ettiği gelirler, sinema bilet gelirinde Türkiye pazarının yüzde 41’ine denk gelen bu rakamdan ibaret değil. CGV Global CEO’su Seo Jung’un yaklaşık 2.5 ay önce açıkladığı rakamlara göre CGV’nin global cirosunun yüzde 10’u Türkiye’den geliyor.

SİNEMA VE EĞLENCEDEN YILDA 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYOR

CGV’nin çatı kuruluşu olan CJ Corporation’in yatırımcı ilişkileri sitesinde yer alan finansal raporlara göre CJ Corp.’un 2017 yılındaki toplam gelirleri 26.9 trilyon Güney Kore Wonu’na (23.9 milyar dolar) ulaştı. Grup, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre ise yıllık bazda 28.7 trilyon Güney Kore Wonu (diğer bir deyişle 25.5 milyar dolar) gelir elde etti.

Yine yatırımcı raporlarına göre gıda, perakende ve lojistik gibi alanlarda da yatırımları olan CJ Corp.’un gelirlerinin yüzde 17’sini eğlence ve medya sektöründen geliyor. Grubun bu sektördeki şirketlerinden olan CGV, 2018 yılının 3. çeyreğinde global ölçekte 473 milyar Güney Kore Wonu (420 milyon dolar) ciro elde etti. Yıllık bazda ise CGV’nin gelirleri 2 trilyon wonu (yaklaşık 1.8 milyar dolar) buluyor.

MISIR, İÇECEK VE REKLAM, BİLETİ ÜÇE KATLIYOR

Ekim 2018’de CGV Global CEO’su Seo Jung, “2018’de 2 milyar dolar ciro hedefliyoruz. Bunun yüzde 10’u Türkiye’den gelecek” demişti. Şirketin CEO’sunun 2.5 ay önce basına yaptığı bu açıklamayı dikkate aldığımızda, CGV’nin Türkiye’den kazandığı paranın da yıllık 200 milyon doları bulduğu ortaya çıkıyor.

Sinema bilet pazarından 68 milyon dolar kazanan CGV Mars, patlamış mısır ve reklam gelirleriyle birlikte bu rakamı tamı tamına üçe katlıyor. Diğer bir deyişle CGV Mars'ın geçen yıl Türkiye’de sinema bileti satışından 68 milyar dolar gelir elde ederken, patlamış mısır, içecek ve reklamdan 132 milyon dolar kazandığı da ortaya çıkıyor. Yapımcılara ise ortalama 17.5 TL olan sinema biletinin gelirinin yarısı ancak kalıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ