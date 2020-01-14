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Pegasus, 2020 yazından itibaren Helsinki uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları’nın Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşları 9 Haziran 2020 itibariyle başlayacak ve haftanın 4 günü gerçekleştirilecek. Yeni hattın biletleri 39,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Helsinki Vantaa Havalimanı’na Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri; Helsinki Vantaa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek.

Finlandiya’nın başkenti olan Helsinki, ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri konumunda bulunuyor. “Kuzey’in Beyaz Kenti” olarak da bilinen şehir, denize ve doğaya en yakın şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.