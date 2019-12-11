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Haberlerİş-YaşamPegasus’tan Medine ve Batum'a yeni hat - Haberler

Pegasus’tan yeni yurt dışı hatları: Medine ve Batum

Pegasus, yurt dışındaki uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Medine ve Batum’a direkt uçuşlarını başlatıyor. Medine'ye ilk sefer 12 Ocak, Batum'a ise 29 Mart 2020 itibarıyla yapılacak

Pegasus
HABERTURK.COM

Pegasus, uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Pegasus Dammam, Cidde ve Riyad’dan sonra Suudi Arabistan’daki 4. uçuş noktası olan Medine’ye uçuşlarını 12 Ocak 2020 itibarıyla başlatıyor. Pegasus’un bir diğer yeni yurt dışı uçuş noktası ise Batum oldu.

Pegasus’un Gürcistan’da Tiflis’ten sonra ikinci uçuş noktası olan Batum’a uçuşları ise 29 Mart 2020 itibariyle başlayacak. Pegasus’un Sabiha Gökçen-Medine hattının biletleri 89,99 USD’den, Sabiha Gökçen-Batum hattının biletleri 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Medine uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’na Pazartesi ve Perşembe günleri 20:35’te, Pazar günleri 22:35’te; Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na Pazartesi günleri 03:15’te, Salı ve Cuma günleri 01:50’de düzenlenecek.

Sabiha Gökçen-Batum uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Batum Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 12:30’da, Pazar günleri 12:25’te; Batum Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 16:05’te düzenlenecek.

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