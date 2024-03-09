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        Haberler Magazin Pelin Öztekin, babasının anma törenine davet edilmedi

        Pelin Öztekin, babasının anma törenine davet edilmedi

        Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'in vefatının 3'üncü yıl dönümü için düzenlenen anma konserine değil de Galatasaray - Çaykur Rizespor maçına gitmesi nedeniyle bir hayli eleştirildi. Peki Pelin Öztekin, neden anma törenine değil de maça gitti?

        Giriş: 09.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:32
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        Babasının anma törenine davet edilmedi
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        Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Rasim Öztekin, aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümü olan 8 Mart’ta, adının verildiği sahnede anıldı.

        İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde yapılan anma gecesinde, sahneye şarkılar, anılar, kahkaha ve gözyaşı hâkim oldu. Ekranların uzun soluklu dizisi Seksenler’in oyuncularının sahne aldığı anma gecesini, Rasim Öztekin’in eşini oynayan Özlem Türkad ile oğlunu oynayan İlker Ayrık sundu.

        Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, eşi Zehra Evin Çalık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Rasim Öztekin’in eşi Esra Öztekin’in de katıldığı gecenin ilk şarkısı, Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven seslendirdiği 'Seksenler' oldu.

        Şarkılarla anıldı
        Şarkılarla anıldı Haberi Görüntüle
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        Bu özel gecede Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in olmaması dikkat çekti. Dikkat çeken asıl konu ise anma töreninin olduğu saatlerde Galatasaray - Çaykur Rizespor maçına gitmesiydi.

        Peki Pelin Öztekin, neden anma törenine değil de maça gitti?

        Pelin Öztekin, anma törenine davet edilmedi. Bir anma töreninin olduğunu caddelere asılan afişlerden öğrendi. Öztekin, Beylikdüzü'ndeki anma töreninin olduğu saatlerde Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği Rasim Öztekin'i anma yemeğine katıldı. Pelin Öztekin, yemekten sonra babasının Galatasaray Lisesi'nden 112 / 113 dönem arkadaşlarıyla birlikte maça gitti.

        Galatasaraylılar Derneği, Rasim Öztekin hakkında; "Mektebimizin 112/113 döneminden, Türk tiyatro ve sinemasının duayen isimlerinden Rasim Öztekin’i aramızdan ayrılışının üçüncü senesinde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımında bulundu.

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        #rasim öztekin
        #PELİN ÖZTEKİN
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