Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

Şoray Uzun’un 'Okul Yolunda' ve Burcu Güven ile birlikte seslendirdiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu'nun ardından Hakan Bulut sahne aldı. Onur Dilber’in seslendirdiği Azeri şarkı ile devam eden gecede Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner “Rasim ağabey, eğlenmeyi çok severdi” diyerek 'Bom Bili Bili Bili Bom' şarkısını birlikte söylediler. 'Alıştım Sana Bir Tanem' ile sahne alan İlker Ayrık’la devam eden gecede Ayşe Tolga da 'Çaresizim'i seslendirdi.

Ayşe Tolga; "babasını erken kaybetmiş bir çocuk olarak, iş hayatımda bulduğum babamı da çok erken kaybettim. Rasim ağabeyi anmadığım bir gün yok" diyerek duygularını dile getirdi.