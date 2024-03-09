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        Haberler Müzik Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

        Rasim Öztekin şarkılarla anıldı

        Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Rasim Öztekin, aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümü olan 8 Mart'ta, adının verildiği sahnede anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:14
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        Rasim Öztekin, vefatının 3'üncü yıldönümünde anıldı. İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde yapılan anma gecesinde, sahneye şarkılar, anılar, kahkaha ve gözyaşı hâkim oldu. Ekranların uzun soluklu dizisi Seksenler’in oyuncularının sahne aldığı anma gecesini, Rasim Öztekin’in eşini oynayan Özlem Türkad ile oğlunu oynayan İlker Ayrık sundu. Gece Rasim Öztekin için hazırlanan belgeselle başladı.

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        Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, eşi Zehra Evin Çalık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Rasim Öztekin’in eşi Esra Öztekin’in de katıldığı gecenin ilk şarkısı, Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven seslendirdiği 'Seksenler' oldu.

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        Şoray Uzun’un 'Okul Yolunda' ve Burcu Güven ile birlikte seslendirdiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu'nun ardından Hakan Bulut sahne aldı. Onur Dilber’in seslendirdiği Azeri şarkı ile devam eden gecede Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner “Rasim ağabey, eğlenmeyi çok severdi” diyerek 'Bom Bili Bili Bili Bom' şarkısını birlikte söylediler. 'Alıştım Sana Bir Tanem' ile sahne alan İlker Ayrık’la devam eden gecede Ayşe Tolga da 'Çaresizim'i seslendirdi.

        Ayşe Tolga; "babasını erken kaybetmiş bir çocuk olarak, iş hayatımda bulduğum babamı da çok erken kaybettim. Rasim ağabeyi anmadığım bir gün yok" diyerek duygularını dile getirdi.

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        Gece sırasıyla, Özlem Türkad'ın seslendirdiği; 'Altın Gümüş Pırlanta', Aydın Sarman’ın söylediği; 'Ne Varsa Her Şey Hatırımda' ve 'Dilektaşı', tüm oyuncuların birlikte söylediği 'Büklüm Büklüm', 'Bugünkü Aklım Olsaydı' ile devam etti. Gece, Burcu Güven ve oyuncuların birlikte seslendirdiği 'Arkadaş' şarkısıyla sona erdi.

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        Seyircilerin ayakta alkışladığı gecenin bilet satışından elde edilen gelir ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na aktarıldı.

        #rasim öztekin
        #Özlem Türkad
        #İlker Ayrık
        #şoray uzun
        #Ayşe Yüksel
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