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Periscope’da canlı yayın nasıl izlenir?

Periscope canlı yayını ile dünyanın neredesinde olursanız olun canlı yayın yapabilir ya da izleyebilirsiniz. Harita özelliği sayesinde bölgesel yayınları takip etmenizi sağlayan Periscope uygulamasını akıllı telefonunuza indirdikten sonra birkaç basit adımla canlı yayın izleyebilirsiniz. Periscope hem Android hem de İOS telefonlarda kullanılabilir. İşte Periscope’da canlı yayın izlemenin kısayolu...

07.08.2018 - 01:00 | Güncelleme:

Kısa sürede milyonlarca kişinin üye olduğu canlı yayın uygulaması Periscope’tan yaptığınız yayınınızı Twitter'a entegre ederek ve lokasyon servisinizi açarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir Periscope kullanıcısının kalp sayısına bakarak daha önce canlı yayın yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Öte tandan Periscope ile dünyanın herhangi bir bölgesindeki canlı yayınları takip edebilirsiniz. Periscope haritasını kullanarak bölgesel olarak yapılan yayınları takip edebilirsiniz. İserseniz de liste olarak görürsünüz. Ayrıca yazımızın başında söz ettiğimiz gibi Android ve Apple Periscope uygulamasını kendi Store marazında kullanıcılarına ücretsiz olarak sunar. Sadece Periscope kullanmak için iOS 7.1 ve üzeri, Android 4.4 ve üzeri işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Daha önce izlemek istediğiniz ancak kaçırdığınız bir yayın varsa, yayını yapan kişinin eğer silmediyse ya da hesabı kapalı değilse, Periscope hesabına girerek daha önce yapmış olduğu yayınları izleyebilirsiniz.Peki Periscope’da nasıl canlı yayın izlenir? İşte Periscope canlı yayını hakkında bilmeniz gerekenler…

PERİSCOPE’DA CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Periscope canlı yayınlarını nasıl izleyeceğinizi öğrenmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyoruz; Yayını beğendiğinizi kalp göndererek yayın yapan kişiye iletebilirsiniz. Gönderilen kalpler yayın yapan hesabın listede daha üst sıralarda yer almasını sağlar. İşte Periscope’da canlı yayın izleme işlemi…

- Google Store ya da Apple Store’dan Periscope uygulamasını indirin
- Periscope uygulamasını çalıştırın ve Periscope'a giriş yapın
- Açılan ekranın alt bölümünde bulunan televizyon simgesine dokunduğunuzda karşınıza gelen İzle ekranından dilediğiniz yayına dokunun.

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