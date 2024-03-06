İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire, ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı.

KİŞİ BAŞI 9 BİN 94 LİRA PARA CEZASI

Gözaltında bulunan M.A.'ya 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesindeki 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.