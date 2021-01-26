Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiDoğalgazPetrol ithalatı, kasımda yüzde 3,8 azaldı
ABONE OL

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasımda yüzde 3,8 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 3 milyon 574 bin 282 ton oldu. Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 890 bin 463 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 746 bin 807 tonla Irak ve 518 bin 88 tonla Kazakistan izledi. Motorin ithalatı ise yüzde 14,5 düşüşle 744 bin 175 ton seviyesinde gerçekleşirken, bu dönemde motorin türleri üretiminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artış görüldü

Petrol ithalatı, kasımda yüzde 3,8 azaldı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 3,8 azalışla 2 milyon 572 bin 840 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 890 bin 463 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 746 bin 807 tonla Irak ve 518 bin 88 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 14,5 düşüşle 744 bin 175 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 3 milyon 574 bin 282 ton oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler neticesinde havacılık ve denizcilik yakıtları başta olmak üzere petrol ürünleri üretimindeki düşüş nedeniyle, toplam petrol ithalatı kasımda geriledi.

Kasımda benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 203 bin 228 ton olurken, motorin satışları da yüzde 6,3 artışla 2 milyon 330 bin 827 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 2 milyon 625 bin 977 tona ulaştı.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 33.9 AZALDI

Havacılık yakıtları ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,8 azalarak 144 bin 708 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 53,4 düşüşle 40 bin 33 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 36,7 azalışla 169 bin 248 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 414,9 azalarak 199 bin 102 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 31,7 azalışla 693 bin 74 tona düştü.

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 9.8 DÜŞÜŞ

Motorin türleri üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 1 milyon 490 bin 108 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 11,6 azalarak 372 bin 645 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 74 düşüşle 148 bin 644 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 47,6 azalışla 47 bin 520 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 7,2 azalarak 2 milyon 849 bin 206 tona geriledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğalgaz faturalarına 10 taksit
ENERJİDoğalgaz faturasına 10 taksit imkanı
Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisisin yeni görevini açıkladı
ENERJİ'Fatih, Şubat'ta sondaja başlayacak'
2020 yılı kasım ayı memnuniyet anketi açıklandı - haberler
ENERJİElektrik şirketlerine karne
Brent petrolün varili 55,31 dolar
ENERJİBrent petrol 55 doların üstünde
Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor
ENERJİAkkuyu NGS'den deprem açıklaması
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusuna ulaştı
ENERJİ'Fatih, Türkali-2 kuyusuna ulaştı'
Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı
ENERJİ7.2 milyar kilovatsaat enerji üretti
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı
ENERJİElektrikte kurulu güç 96 bin megavata ulaştı
EPDK 2021 doğalgaz tüketim tahminini açıkladı
ENERJİDoğalgaz tüketim tahmini yayımlandı
SON DAKİKA: Kar yağışı barajları doldurdu! Baraj doluluk seviyeleri ne kadar oldu?
ENERJİİşte barajlarda kar yağışının etkisi