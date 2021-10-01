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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 3 azalışla 3 milyon 6 bin 922 tona geriledi.

Bu dönemde motorin ithalatı da yüzde 22,6 azalarak 1 milyon 43 bin ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 4 milyon 295 bin 653 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 234 bin 351 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 85 bin 846 tonla Rusya ve 575 bin 118 tonla Kazakistan izledi.

Benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 artarak 354 bin 957 tona çıkarken, motorin satışları yüzde 3,3 azalışla 2 milyon 466 bin 132 tona geriledi. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 0,2 düşüşle 2 milyon 953 bin 410 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 62.3 ARTTI

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörü durma noktasına gelmiş, havacılık yakıtları ihracatı ve tüketimi büyük düşüş göstermişti.

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve turizmin canlanmasıyla havacılık yakıtları ihracatında başlayan toparlanma devam etti. Havacılık yakıtları ihracatının miktarı temmuzda yüzde 180,9 artarak 342 bin 908 tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 156,2 artışla 115 bin 35 ton olarak kayıtlara geçti. Benzin türleri ihracatı yüzde 6,8 artışla 93 bin 109 tona, motorin türleri ihracatı yüzde 0,40 artışla 140 bin 968 tona çıktı.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 62,3 arttı ve 843 bin 693 ton olarak hesaplandı.

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 18 BÜYÜME

Motorin türleri üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 1 milyon 490 bin 361 ton, benzin türleri üretimi yüzde 22,2 yükselişle 414 bin 397 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 126 artışla 367 bin 949 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 284 artışla 136 bin 818 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 18 artışla 3 milyon 343 bin 228 tona çıktı.

Bu dönemde petrol ürünleri üretimindeki büyüme, ithalatı sınırlandırdı.