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78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle iki ay ertelenen Altın Küre (Golden Globe) ödül töreni az sayıda ünlünün fiziksel katılımıyla Beverly Hills'teki Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleşti. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. Drama Dalında En İyi Film Ödülü Nomadland'a giderken The Crown, Drama Dalında En İyi Dizi seçildi... İşte 78. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar

SON DAKİKA! 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2021 Altın Küre kazananlar
HABERTURK.COM

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez sanal ortamda ödüllerin dağıtıldığı programı Tina Fey ve Amy Poehler sundu.

Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı.

Nomaland filmiyle Drama Dalı'nda En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de drama dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.

THE CROWN FARK ATTI

Dizi kategorisinin açık ara kazananı ise İngiltere Kraliyet Ailesi'ni konu alan The Crown oldu… Dizi, drama dalında En İyi Dizi Ödülü'nün sahibi oldu. Prenses Diana’yı canlandıran Emma Corrin ve Prenses Charles’ı canlandıran Josh O’Connor da geceden ödülle ayrıldı.

JANE FONDA'YA BAŞARI ÖDÜLÜ

Ünlü aktris Jane Fonda 60 yılı aşkın bir süredir sinema ve dizi kariyerinde yer aldığı ve sosyal meselelerde öne çıkarak cesaret gösterdiği için Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.

İLGİNÇ ELBİSELER

Altın Küre'ye bir otelden bağlanan Rosamund Pike, I Care A Lot adlı filmle müzikal ya da komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kucakladı. Pike, kıyafetiyle de geceye damga vurdu. 

Jodie Foster'ın pijamayla ödül alması çok konuşuldu.The Mauritanian'daki performansıyla sinema dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Jodie Foster ve partneri pijamalarıyla kamera karşısına geçti. Çifte, köpekleri de eşlik etti.

78.  ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN YAPIMLARDAN BAZILARI ŞÖYLE

- Drama Dalında En İyi Film: Nomadland

- En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Borat Subsequent Moviefilm

- En İyi Yabancı Film: Minari

- En İyi Animasyon Filmi: Soul

- En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

- En İyi Film Müziği: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

- Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

- Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rosamund Pike (I Care A Lot)

- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

DİZİLER

- Drama Dalında En İyi TV Dizisi: The Crown

- En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi: The Queen's Gambit

- Müzikal veya Komedi Dalında En İyi TV Dizisi: Schitt’s Creek

- Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Emma Corrin, The Crown

- Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Josh O'Connor, The Crown

- Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

- Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

- Müzikal veya Komedi Dalı'nda En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

- Müzikal veya Komedi Dalı'nda En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis, Ted Lasso

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