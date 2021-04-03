Pinterest, VSCO için harekete geçti

Pinterest’in VSCO‘yu satın almak için görüşmelerde olduğu bildiriliyor. New York Times‘ın haberine göre sosyal ağ, yıllarca mobil kullanıcılara araçlar sunan, fotoğrafları ve videoları düzenleme / paylaşma uygulaması olan VSCO’yu bünyesine katacak. Her iki taraf da doğrudan müzakereleri onaylamadı ve olası bir fiyat hakkında açıklama yapmadı. Ancak güçleri birleştirmenin Instagram‘a karşı avantaj getirmesi bekleniyor.

VSCO: INSTAGRAM'IN GENÇLER İÇİN OLAN HALİ

Beğeni veya takipçi sayısı içermeyen VSCO, eskiden VSCO Cam adı ile piyasada yer alıyordu. iOS ve Android cihazlar için fotoğrafçılık mobil uygulaması olarak tanınan uygulama, Joel Flory ve Greg Lutze tarafından 2011 yılında kuruldu.

VSCO, aslında bir fotoğraf düzenleme ve paylaşım platformu olarak öne çıkıyor. Tıpkı Instagram gibi, fakat daha teknik düzenleme odaklı. Ayrıca uygulama genellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

Kullanıcılar, fotoğraflarını öncede ayarlanmış çeşitli filtreler aracılığıyla istedikleri hale getirebiliyor. Veya daha ince ayarlamalar, solma, netlik, ten rengi, tonlama, keskinleştirme, doygunluk, kontrast, sıcaklık, pozlama ve diğer özellikler için izin veren “araç kiti” özelliğini kullanarak da daha teknik olarak düzenleyebiliyor.

Detayları henüz bilinmeyen satın alım hakkında, ilerleyen günlerde daha fazla bilgi bekleniyor. Ancak şimdilik tüm bilgilerin gizli tutulduğunu belirtelim. Ayrıca iddialara göre, satın alım ile beraber Pinterest, en büyük rakibi Instagram’a karşı rekabet avantajı kazanmak istiyor.