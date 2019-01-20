Piyasalar bu hafta hangi verileri takip edecek?

21 OCAK PAZARTESİ

Türkiye İstatistik Kurumu saat 10:00'da Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıklayacak. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi kasım ayında yüzde 35.21 seviyesindeydi.

ABD PİYASALARI TATİL

ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak.

ÇİN'İN BÜYÜME RAKAMI BELLİ OLACAK

TSİ 05.00'te Çin'in Aralık ayı ve 2018 yılı sanayi üretimi verileri ile 4. çeyrek ve yıllık büyüme rakamı açıklanacak. Çin ekonomisinin 2018 yılında yüzde 6.2 büyümesi bekleniyor. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'in büyümesinin hız kesmesi küresel piyasaları endişelendiriyor.



22 OCAK SALI



Hazine, 12 Ağustos 2020 itfalı, 2 yıl (567 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olacak ve 23 Ocak 2019 tarihinde piyasaya sunulacak.



İngiltere'de TSİ 12:30'da kasım ayı işsizlik oranı açıklanacak. Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 4.1 olmuştu.

DAVOS ZİRVESİ BAŞLIYOR

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos toplantıları başlayacak. Toplantılar 25 Ocak'a kadar sürecek.



23 OCAK ÇARŞAMBA



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi'nin ocak ayı sonuçları saat 10:00'da duyurulacak. Endeks aralık ayında kasıma göre yüzde 2.3 düşüşle 58.2'ye inmişti.



PPK ÖZETİ AÇIKLANACAK



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği ve yüzde 24 seviyesindeki politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini sabit bıraktığı Para Politikası Kurulu (PPK ) Kurulu Toplantı Özeti saat 14.=0'te duyurulacak.

JAPONYA MERKEZ BANKASI YILIN İLK TOPLANTISINI YAPACAK



Japonya Merkez Bankası (BOJ) yılın ilk faiz kararını TSİ 05.00'te duyuracak. Negatif faiz uygulamasında olan BoJ için bu toplantısında da politika faizinde değişikliğe gidilmemesi yönünde.



24 OCAK PERŞEMBE



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 14:30'da 11-18 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketlerini açıklayacak. Yeni yılın ilk işlem haftası olan 4 – 11 Ocak'ta hisse tarafında net yabancı girişi 115 milyon dolar olurken, tahvil tarafında (repo işlemleri hariç) 141 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Tahvil tarafında son üç haftadır toplamda 715 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.



Yine saat 14:30 11-18 Ocak haftasına ait para ve banka istatistikleri duyurulacak. 4 – 11 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 1.7 milyar dolar artış yaşanmıştı.

ECB FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK



Perşembe gününün en önemli gündem maddesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı olacak. 2019 yılının ilk faiz kararı TSİ 15.45'te ECB tarafından açıklanacak. Başkan Mario Draghi'nin basın toplantısı saat 16.30'da başlayacak.

ABD'de işsizlik başvuruları ile imalat sektörü PMI açıklanacak.





25 OCAK CUMA



Saat 14:30'da Ocak Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) açıklanacak. Reel Sektör Güven Endeksi 2018 yılını önceki seneye göre yüzde 11.5 düşüşle 91.5 seviyesinde kapamıştı.

Kapasite Kullanım Oranı aralık ayında yüzde 74.1 seviyesini gördü.





ABD'de dış ticaret dengesi, perakende satışlar, konut başlangıçları, dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları ve fabrika siparişleri verileri belli olacak.



